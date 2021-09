Die Gentlemengangster

Eigentlich wollte sich Kommissar August Häberle in den ersehnten Ruhestand verabschieden, aber justament an seinem letzten Arbeitstag erhält er einen anonymen Hinweis in einem lange zurückliegenden aber spektakulären Fall.

Im Jahr 1982 war Häberle mit dem bis dahin gröten Kidnapping-Fall Deutschlands betraut, als drei höflich auftretende Gangster die Tochter des Göppinger Sparkassendirektors kidnappten. In den Fokus der Ermittler gerieten damals auch angesehene Bürger. Gerüchte blühen - vor allem, weil sich mysteriöse Todesfälle häufen...