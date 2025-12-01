Die Geschichte der Staufer und weihnachtliche Harfenklänge

Eine 2-teilige Führung mit berührenden Harfenklängen.
Der 1. Teil: Die Stauferdynastie
Tauchen Sie ein in die eindrucksvolle Geschichte der Staufer, eines der bedeutendsten Herrschergeschlechter des Mittelalters, die anhand des 30 Meter langen Monumentalgemäldes
im Kapitelsaal erläutert wird. Dauer ca. 45 Minuten
Der 2. Teil: Weihnachtliche Harfenklänge in der Klosterkirche
Lassen Sie sich von den wunderschönen, vorweihnachtlichen Harfenklängen verzaubern und genießen Sie die feinen Melodien, die Andrea Kleinmann in der besonderen Atmosphäre der Klosterkirche für Sie spielt. Stimmen Sie sich ein auf diese besinnliche Zeit.
Für Andrea Kleinmann steht die harmonisierende Wirkung der Harfenklänge im Vordergrund.
Die Möglichkeit, Menschen damit berühren zu können, ist ihr ein Anliegen.
Dauer ca. 30 Minuten