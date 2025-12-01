Die Geschichte der Staufer und weihnachtliche Harfenklänge

Eine 2-teilige Führung mit berührenden Harfenklängen.

Der 1. Teil: Die Stauferdynastie

Tauchen Sie ein in die eindrucksvolle Geschichte der Staufer, eines der bedeutendsten Herrschergeschlechter des Mittelalters, die anhand des 30 Meter langen Monumentalgemäldes

im Kapitelsaal erläutert wird. Dauer ca. 45 Minuten

Der 2. Teil: Weihnachtliche Harfenklänge in der Klosterkirche

Lassen Sie sich von den wunderschönen, vorweihnachtlichen Harfenklängen verzaubern und genießen Sie die feinen Melodien, die Andrea Kleinmann in der besonderen Atmosphäre der Klosterkirche für Sie spielt. Stimmen Sie sich ein auf diese besinnliche Zeit.

Für Andrea Kleinmann steht die harmonisierende Wirkung der Harfenklänge im Vordergrund.

Die Möglichkeit, Menschen damit berühren zu können, ist ihr ein Anliegen.

Dauer ca. 30 Minuten