Die Geschichte des Films ist eine Welt der Träume. Ein Film kann ein unterhaltsames Erlebnis sein, denn er weckt oftmals Emotionen oder rüttelt sein Publikum wach.

Das Spektrum reicht vom Blockbuster bis zum Autorenfilm. In diesem Seminar lernt ihr die Meilensteine der Filmgeschichte vom Stummfilm bis in unsere Gegenwart kennen und lasst euch in die Welten von Chaplin, Hitchcock, Bergman, Fellini, Kubrick, Scorsese, Tarantino und vieler anderer einführen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.

Ansprechpartner für Rückfragen und Anmeldung:

Herr Siegfried Barth, Tel. 07031/9247046 oder

E-Mail wissenstage@simtv.de