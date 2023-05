DEUTSCHE KINO-PREMIERE

In Anwesenheit von Regisseur Karsten Dahlem, Hauptdarstellerin Anna Maria Mühe, Hauptdarsteller Michael Wittenborn, Produzent Max Frauenknecht und des Filmteams

Anschl. Filmgespräch moderiert von Goggo Gensch

Eine Familie muss sich nach Jahren mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen.

Der Film erzählt vom Nicht-Sprechen-Können zwischen Menschen und letztendlich dem Ringen zweier starker Charaktere: Vater und Tochter. Ein Film von Karsten Dahlem mit Anna Maria Mühe und Michael Wittenborn.

Jahrelang hat sich Chrissi im Ausland bewiesen, dass sie als Stuntfahrerin Autos beherrscht. Als sie nach einem heftigen Unfall in das Dorf ihrer Kindheit, zu ihrem Vater Werner, zurück muss, wird sie von den Erinnerungen an ihre Familie eingeholt. Und auch Werner ist bis heute gefangen in seinem Schmerz und unfähig, für Chrissi da zu sein. Als schließlich ihre Mutter auftaucht, steht die Beziehung zwischen Tochter und Vater vor der Zerreißprobe.

Regisseur und Autor Karsten Dahlem ist ausgebildeter Schauspieler, Drehbuchautor, Dozent, Theater- und Filmregisseur. Er inszenierte u.a. am Maxim-Gorki-Theater, am Düsseldorfer Schauspielhaus und am Theater Essen. Für seine Arbeiten erhielt er diverse Regiepreise. Seine Kinodrehbücher „Freier Fall“ und „Fremde Tochter“, die er gemeinsam mit Stephan Lacant geschrieben hat, wurden international mehrfach ausgezeichnet. Nach seinem Kurzfilm „Princess“, der für den Max-Ophüls-Preis nominiert war und auf über 90 Festivals weltweit eingeladen war, ist „Die Geschichte einer Familie“ nun Dahlems Langfilmdebüt. Bei den Internationalen Hofer Filmtagen 2022 wurde Karsten Dahlem mit dem Hofer Goldpreis für die beste Regieleistung bei einem ersten Langspielfilm ausgezeichnet.

Ein dunkles brillantes Kaleidoskop aus Schmerz und Verdrängung, in einem ständigen Wechsel aus emotionalen Explosionen und Implosionen.

Es ist ein radikales Thema mit enormer Fallhöhe. Dahlem und sein Team gehen das erzählerische Risiko voll ein und schaffen einen Film von extremer emotionaler Dichte, der sich die Zuschauer*innen nur schwer entziehen können. (Jurybegründung Hofer Goldpreis)

BRD 2022, 87 Min.

Regie, Buch: Karsten Dahlem

Kamera: Martin Farkas

Mit Anna Maria Mühe, Michael Wittenborn, Anton Spieker, Therese Hämer, Victoire Laly, Katharina Hauter u.a.

FSK: 12