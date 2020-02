Die Geschichte und Funktion der Dampflokomotive

Du willst wissen, wie eine Dampflokomotive funktioniert? Welche Bedeutung hatte die Dampfmaschine und schließlich auch die Dampflokomotive für die industrielle Entwicklung in

Europa?.

Das alles erfährst du in diesem Workshop. In unserem nahezu vollständig ausgestatteten Bahnbetriebswerk zeigen wir dir, was man alles an Einrichtungen braucht,

um Dampflokomotiven zu betreiben. Auch ein Blick in unsere Reparaturwerkstatt soll nicht fehlen. Wer am Ende noch Lust und Zeit hat, wird mit uns eine Lokomotive anheizen und hierbei

in die Rolle des Dampflokomotivführers schlüpfen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.

Ansprechpartner für Rückfragen und Anmeldung:

Herr Reitz Armin, Tel. 0173/321 44 64 oder E-Mail info@dbf-s.de