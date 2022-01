Die Geschichte vom kleinen Onkel

Frei nach dem schwedischen Kinderbuchklassiker von Barbro Lindgren-Enskog für alle ab 3 Jahre

In einer großen Stadt wohnte in einem riesigen Hochhaus ein Mädchen zusammen mit ihrer Mutter, ganz oben unterm Dach. Das Mädchen hätte so gern einen Hund gehabt, aber ihre Mutter erlaubt es ihr nicht. Am liebsten saß das Mädchen am Fenster und beobachtete alles, was unten auf der Straße geschah.

Im selben Haus lebte ein Mann. Von oben sah er ganz klein aus, deshalb nannte sie ihn „kleiner Onkel“. Der Mann war sehr allein. Er hätte so gern einen Freund gehabt. Niemand mochte ihn, obwohl er nett und freundlich war. Das machte ihn sehr traurig. In seiner Not hängte er überall Zettel auf, auf denen stand: „Kleiner einsamer Onkel sucht einen Freund“. Dann wartete er.

Eines schönen Frühlingstages lief ihm ein Hund zu und legte zärtlich seine kalte Nase in seine Hand…

Eine behutsame und warmherzige Geschichte über Freundschaft, Allein- und Anderssein mit wenigen Worten und viel Musik.

Besonderheit: sehr gut für Menschen mit Behinderung geeignet.

Spiel: Anke Scholz

Musik: Servais Haanen

Bühnenbild, Kostüme und Figuren: A. Scholz

Dramaturgie und Regieberatung: Anja Kleinhans

Spieldauer: 40 Minuten