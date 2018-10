In einer staubigen Kammer tickt, schon fast vergessen, eine kleine Uhr. Darin ist die gemütliche Wohnstube des Uhrmanns. Er hegt und pflegt die Zahnräder und Hebelchen und wenn sich dann und wann zufällig ein paar Sonnenstrahlen auf seine Terrasse verirren, dann macht er großen Waschtag. Doch diese Ruhe hat ein jähes Ende, als plötzlich die Uhr kaputt geht. Die Kuckucksschule muss vorübergehend geschlossen werden, der Uhrmann ist vollkommen ratlos und sein Hausfreund, die Motte, denkt nur an Fressen, Fressen ... - Fressen? Ob die Uhr vielleicht auch Hunger hat und gefüttert werden muss? Etwa mit Zeit? Und selbst wenn: wo und wie findet ein behäbiger Uhrmann, der nicht einmal fliegen kann, in einer großen Kammer Zeit? Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen von einem abstrakten Begriff wie der Zeit. Die Figuren dieser Geschichte haben dazu ihre ganz eigenen Gedanken. "Die Geschichte von der kaputten Uhr" ist eine heitere Heranführung zur Auseinandersetzung mit diesem Thema. Sven und Kerstin Tömösy-Moussong spielen die Geschichte mit Tischfiguren und mechanischen Klappfiguren.