Mit „Bussi Bussi“ ruft die Wiener Kultband Die Gewürztraminer zu mehr Liebe auf – und feiert die schönen Dinge des Lebens. Genau das Richtige zum 40. Geburtstag von ODEON und zum Saisonstart 26/27 im Alten E-Werk: Feiern Sie mit!

Wenn die Gewürztraminer loslegen, ist Schluss mit musikalischen Schubladen. Die virtuosen Wiener stehen für eine wilde, tanzbare Mischung aus Gypsy-Swing, Balkan-Rhythmen und diversen Rock- und Pop-Einflüssen. Zwischen feurigen Tanznummern, melancholischen Melodien und augenzwinkernden Geschichten entsteht ein musikalischer Wirbelsturm voller Energie und mit einer gehörigen Portion Schmäh – einfach zum Liebhaben!