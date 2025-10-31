Die GigaOhm Band

Wenn musikalische Stärke auf Spannung trifft, entsteht pure Energie – genau das liefert die GigaOhmBand!

Seit 2022 vereint die Big Band der Technischen Hochschule Nürnberg Studierende, Lehrende und Mitarbeitende in einem besonderen musikalischen Projekt. Unter der Leitung des Posaunisten, Tubisten und Fachbuchautors Norbert Weigand erweitert die Band permanent ihre musikalischen Horizonte und bringt frischen Wind auf die Bühne. Hier trifft musikalische Neugierde auf akademischen Spirit und reine Spielfreude – ein echtes Highlight im Kulturleben der Hochschule! Das Repertoire der Band reicht von Swing über Funk und Latin bis hin zu modernen Pop-Arrangements.

Die Band tritt regelmäßig bei Veranstaltungen der Hochschule sowie bei öffentlichen Events wie der „Nacht der Wissenschaften“ oder der „Blauen Nacht“ in Nürnberg auf. Neben klassischen Konzerten bietet die Band auch interaktive Formate, z. B. Kinderkonzerte, bei denen Jazzgeschichte und Instrumente spielerisch vermittelt werden.

Im Rahmen der Jazztime Ansbach präsentiert die Band ein klassisches Swingkonzert. Viele Hits der goldenen Big Band Ära aus der Feder von Bigband-Legenden wie Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller und Benny Goodman werden zum großen Teil in den Original-Arrangements gespielt.

Erleben Sie die mitreißende Energie der GigaOhm Band – der Big Band der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm!

Besetzung:

Trompeten: Uwe Mummert, Ma`hias Börger, Jakob Körner, Michael Schmidt, Niklas Wolf

Posaunen: Thomas Lutz, Jürgen Meyer, Luzia Kreller, Benedikt Köninger, Fabian Pauli

Saxophone: Alexander Beer (Alt), Alex Schmiedl (Alt), Florian Anderl (Alt, Ten und Klarine`e), Franziska Vogel-Brinkmann (Ten), Franziska Lehnert (Ten), Justus Althammer (Ten), Georg Haselbek (Bariton)

Bass: Ared Papastavrou, Nina Volshyn

Piano: Chrisdan Thiele

Gitarre: Tobias Treiber

Drums: Nicolas Paul, Amelie Stapf

Gesang: Aimee Bouman

Bandleader: Norbert Weigand