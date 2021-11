Die Glorreichen Sieben - vor Originalkulisse Stuttgart -Geschichte erleben

Kennen Sie unsere "glorreichen Sieben"? An das "mittelalterliche" Stuttgart aus der Zeit vor dem Jahr 1600 erinnern noch sieben historische Gebäude.

Vor diesen wunderschönen Originalkulissen erfahren Sie Spannendes, Dramatisches und Seltsames aus vielen Jahrhunderten.

Unsere Zeitreise beginnt am Alten Schloss, dessen Grundmauern schon in der Karolingerzeit gesetzt wurden. Bereits vor 700 Jahren durchschritten die Menschen an der Stelle des Kanzleibogens eines der drei ersten Stadttore Stuttgarts. Unmittelbar danach grüßen die Alte Kanzlei und der Fruchtkasten am Schillerplatz als lebendige Zeugen der Vergangenheit.

Weiter geht der geführte Rundgang vorbei an der Stiftskirche und den historischen Stadtwall hinauf, bis zur Königstraße. Mit dem Bohnenviertel, dem Schellenturm und der Leonhardskirche endet der beeindruckende Spaziergang durch die Stuttgarter Geschichte.