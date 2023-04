Mehrmals war Claudia Hirschfeld mit ihrer Wersi-Orgel schon in der Nürtinger Kreuzkirche zu Gast. Am Sonntag, 07. Mai 2023 kann man den Publikumsliebling wieder mit einem Solokonzert in Nürtingen erleben. Auf dem Programm stehen diesmal bekannte und beliebte Melodien aus Film und Fernsehen.