Die Grabowskis: „Die unteren 10.000“

Die Gebrüder Grabowski haben bereits auf der ganzen Welt alles unter die Erde gebracht, was offensichtlich nicht mehr lebte.

Doch sie sind nicht nur Totengräber, sondern auch begnadete Sänger und Geschichtenerzähler – und immer ist irgendwo etwas mit Pietät dabei.

Trotz ihres abgebrühten Umgangs mit der Materie und ihres schrägen Humors sind die Grabowskis liebenswerte Typen, die das Publikum mit ihren witzig-makaberen Geschichten unterhalten. In ihren abendlichen Konzerten – an den Orten, an denen sie nachmittags bei Glockenschlag ihre Kundschaft dorthin versenken, wo sie die Radieschen von unten besser sehen können – präsentieren sie eine ungewöhnliche Kombination aus Stimmgewalt, Situationskomik, Wortwitz und tiefgründigen Momenten.

Jens Heckermann (bekannt als „Pelvis“ von der A-Cappella-Gruppe Füenf), James Geier (Teil des Comedytrios Backblech) und Thomas Weber (Gründer des Theaters KABIriNETT) bilden zusammen ein einzigartiges Ensemble. Sie vereinen jahrelange Bühnenerfahrung und vielfältige musikalische sowie urkomische Talente: Jens Heckermann beeindruckt mit seiner präsenten Vokalpower, James Geier mit seinem musikalischen Können und bebender Tonsicherheit, und Thomas Weber mit seinem scharfen Wortwitz und seiner Fistelgesangsstimme. Gemeinsam strahlen sie auf der Bühne eine große Herzenswärme aus und reißen das Publikum mit – zum Lachen, Staunen und Nachdenken.

Ein Abend voller Sprachwitz, Dynamik und Tiefgründigkeit mit den Grabowskis: rabenschwarz und zum Totlachen komisch, aber auch voller Doppelbödigkeit und Moral – oder war es bodenlos und mit Doppelmoral? Wurst! Die drei lustigsten Totengräber der Welt bieten mit ihren Liedern und Geschichten über freche Witwen und kalte Knochen ein großartiges Comedyerlebnis.