Ein Abend voller Sprachwitz, Dynamik und Tiefgründigkeit mit den Grabowskis. Rabenschwarz und zum Totlachen komisch, aber auch voller Doppelbödigkeit und Moral oder war es bodenlos und mit Doppelmoral? Wurst! Die drei lustigsten Totengräber der Welt bieten mit ihren Liedern und Geschichten über freche Witwen und kalte Knochen ein großartiges Comedyerlebnis.

Die Grabowskis haben bereits auf der ganzen Welt alles unter die Erde gebracht, was offensichtlich nicht mehr lebte. Sie sind aber nicht nur leidenschaftliche Totengräber, sondern auch begnadete Sänger und Geschichtenerzähler. Und immer ist auch irgendwo etwas mit Pietät dabei. Trotz ihres abgebrühten Umgangs mit der Materie und ihres schrägen Humors sind die Grabowskis liebenswerte Typen, die das Publikum mit ihren witzig-makaberen Geschichten unterhalten. In ihren abendlichen Konzerten, die sie an den Orten geben, an denen sie nachmittags bei Glockenschlag herablassend ihre Kundschaft dahin versenken wo sie die Radieschen von unten besser sehen können, zeigen sie eine ungewöhnliche Kombination aus Stimmgewalt, Situationskomik, Wortwitz und tiefgründigen Momenten.

Jens Heckermann (bekannt als "Pelvis" von der A-Cappella Gruppe Füenf), James Geier (Teil des Comedytrios Backblech) und Thomas Weber (Gründer des Theaters KABIriNETT) bilden zusammen ein einzigartiges Ensemble. Sie bringen ihre jahrelange Bühnenerfahrung und ihre vielfältigen musikalischen und urkomischen Talente jetzt gemeinsam auf die Bühne. Jens Heckermann beeindruckt mit seiner präsenten Vokalpower, James Geier mit seinem musikalischen Können und seiner bebenden Tonsicherheit und Thomas Weber mit seinem scharfen Wortwitz und seiner Fistelgesangsstimme. Zusammen strahlen sie auf der Bühne eine große Herzenswärme aus und schaffen es, das Publikum mitzureißen und zum Lachen zu bringen.