„Die unteren 10.000“ // Die lustigsten Totengräber der Welt.

mehr lebte. Doch sie sind nicht nur leidenschaftliche Totengräber, sondern auch begnadete Sänger und Geschichtenerzähler – und immer ist irgendwo etwas Pietät im Spiel. Trotz ihres schrägen Humors und ihres abgebrühten Umgangs mit der Materie sind die Grabowskis liebenswerte Typen, die das Publikum mit witzig-makaberen Geschichten bestens unterhalten.

In ihren abendlichen Konzerten, die sie dort geben, wo sie nachmittags Kundschaft beerdigen, verbinden sie Stimmgewalt, Situationskomik, Wortwitz und tiefgründige Momente. Jens Heckermann („Pelvis“ von Füenf), James Geier (Comedytrio Backblech) und Thomas Weber (Theater KABIriNETT) bilden zusammen ein einzigartiges Ensemble. Mit Vokalpower, musikalischem Können, scharfem Wortwitz und skurrilen Gesangseinlagen schaffen sie ein Programm voller Herzenswärme, Sprachwitz und Tiefgründigkeit.

Rabenschwarz, zum Totlachen komisch und zugleich doppeldeutig – die drei lustigsten Totengräber der Welt präsentieren ein Comedy-Erlebnis mit Liedern und Geschichten über freche Witwen und kalte Knochen.