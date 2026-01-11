Die Grabowskis

Die Gebrüder Grabowski haben bereits auf der ganzen Welt alles unter die Erde gebracht, was offensichtlich nicht mehr lebte. Aber sie sind nicht nur Totengräber, sondern auch begnadete Sänger und Geschichtenerzähler. Und immer ist auch irgendwo etwas mit Pietät dabei.

In ihren abendlichen Konzerten, die sie an den Orten geben, an denen sie nachmittags bei Glockenschlag herablassend ihre Kundschaft dahin versenken, wo sie die Radieschen von unten besser sehen können, zeigen sie eine ungewöhnliche Kombination aus Stimmgewalt, Situationskomik, Wortwitz und tiefgründigen Momenten. Ein Abend voller Dynamik und Tiefgründigkeit. Rabenschwarz und zum Totlachen komisch, aber auch voller Doppelbödigkeit und Moral – oder war es bodenlos und mit Doppelmoral?

Die drei lustigsten Totengräber der Welt bieten mit ihren Liedern und Geschichten über freche Witwen und kalte Knochen ein großartiges Comedy Erlebnis.

Jens Heckermann – („Pelvis“ von der A-Cappella Gruppe Füenf)

James Geier – (Teil des Comedytrios Backblech) und

Thomas Weber – (Gründer des Theaters KABIriNETT)

bilden zusammen dieses einzigartige Ensemble.