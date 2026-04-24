Die große 70er Jahre Kult-Schlagershow

Die Musik der 70er Jahre ist zeitlos! Selbst 50 Jahre später ist sie Teil jeder Playlist, und egal ob jung oder alt, die Schlager von damals werden von Allen gleichermaßen gefeiert.

Hits wie „eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ oder „Über sieben Brücken“ kennt und liebt man einfach. „Fredy Blanco und die Schlaghosen“ haben sich der Discokugel-Ära verschrieben und präsentieren ihre „große 70er Jahre Kult-Schlagershow“ am 19.06. um 20.00 Uhr im Burggraben der Burg Stettenfels Schlaghosen, Plateauschuhe, Glitzer und Farben in allen möglichen Variationen prägten die 1970er Jahre. Alles war „schrill“ und farbenfroh, von der Mode bis zur Wandtapete.

Nicht weniger bunt war auch die Musik, und gerade der Schlager hat die Jahrzehnte überdauert. „Die großen 70er Jahre Kult-Schlagershow“ vereint die bekanntesten Lieder zum Mitsingen, -tanzen und -feiern. Voller Leidenschaft und Authentizität, die schnell auf das Publikum übergeht, präsentiert die Band „Fredy Blanco & die Schlaghosen“ Hits wie „Michaela“, „Griechischer Wein“ oder das gefühlvolle „Am Tag als Conny Kramer starb“.

Acht Vollblutmusiker, die das Lebensgefühl der 1970er selbst erlebt haben und nun an ihr Publikum weitergeben. Natürlich im standesgemäßen Outfit, voller Herzblut, ansteckender Leidenschaft und Respekt für diese Ära, als der „Tatort“ erstmals ausgestrahlt wurde, Udo Jürgens zum Superstar avancierte (u.a. „ehrenwertes Haus“), Rudi Carell die Spielshow erfand (u.a. „wann wird´s mal wieder richtig Sommer“ und Peter Maffay noch „So bist Du“ sang.

Eine Show, die mitreisst und begeistert.