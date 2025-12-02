Die große Abenteuerreise durchs Sonnensystem – 3D

Der charismatische Entertainer Schiaparelli nimmt dich mit auf eine spektakuläre Reise durch Raum und Zeit!

In seinem wundersamen Observatorium geht es von der glühend heißen Oberfläche des Merkurs bis hin zu den eisigen Weiten des Plutos. Erlebe die Wunder und Gefahren unseres Sonnensystems hautnah und entdecke dabei, wie kostbar unser Heimatplanet wirklich ist. Aber Vorsicht: Diese Tour führt dich auch zu den gefährlichsten Orten des Sonnensystems – eine Herausforderung, die Mut und echte Flugkünste erfordert. Dieses Abenteuer ist nichts für schwache Nerven!