Die große Gartenmesse im Salinenpark Bad Rappenau

Die Gartenmesse „Garten & Genuss“ konnte im Folgejahr der Landesgartenschau 2008 in Bad Rappenau die Gartenbegeisterung in der Region fortführen.

Die Gartenmesse konnte mit ihrem vielfältigen Angebot an Ideen für die Gartengestaltung, Pflanzen, Dekorationen und Nützlichem für den Garten punkten. Der Salinenpark ist nach wie vor alljährlich im September eine beliebte Anlaufstelle für zahlreiche Gartenbesitzer, Pflanzenfans und Genussliebhaber. Auch zu ihrer 12. Ausgabe werden so am Samstag, 17. und Sonntag, 18. September 2022 wieder über 100 Aussteller und über 10.000 Besucher erwartet.

Alles, was sie hier entdecken, können die Besucher direkt mit nach Hause oder in ihren Garten nehmen: Rosen, Kräuter, winterharte Stauden und Gräser, Orchideen, Bonsais, Raritäten, Möbel, Dekorationen, Floristik, Accessoires, Grills, Feuerstellen, Objekte aus Metall, Glas, Holz oder auch Rostigem, Keramik, Kunsthandwerk, Schmuck, Natur- und Kräuterprodukte, u.v.m.

Für Beratung und Information ist ebenfalls gesorgt: gelungene Gartenplanung durch einen GaLaBau-Betrieb in einem der „Gärten im Quadrat“, Orchideen-Sprechstunde mit Umtopfaktion und viele weitere Mitmachaktionen, ein Kinderprogramm mit Märchenstunde, Vogelnistkasten bauen und weiteren spannenden Aktionen, sowie einem großen Gastronomie-Bereich und Live-Musik.

Service: „Pflanzengarderobe“ zu kostenlosen Aufbewahrung aller Einkäufe. „Pflanzentaxis“ zum Transport größerer Objekte zu Fahrzeugen auf den umliegenden Parkplätzen. „Gartenschau-Bähnle“ zur Anfahrt aus der Innenstadt direkt zum Eingang Feuerbeet.