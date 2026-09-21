Die große Nacht der italienischen Welthits im Kurhaus

Italienische Welthits, die schönsten Lieder aller Zeiten - direkt aus Italien!I Dolci Signori und ihre italienischen Welthits sind ein Programm, das es so sicherlich kein zweites Mal gibt.

Jeder, der sie kennt, möchte sie wiedersehen, undjeder, der sie nicht kennt, sollte sie unbedingt kennenlernen. Nicht umsonst spielt diese außerordentlich erfolgreiche Gruppe seit über 23 Jahren auf den schönsten Festivals in Deutschland, Österreich, Schweiz und darüber hinaus. Ausnahmslos überall sorgen sie für einen wunderbaren, erfolgreichen Abend mit einem außerordentlich glücklichen Publikum!

Am Samstag, den 10. Oktober 2026 um 19.30 Uhr kommen I Dolci Signori ins Bad Rappenauer Kurhaus und die Besucher dürfen sich auf eine einzigartige Auswahl derschönsten italienischen Popsongs der letzten Jahrzehnte freuen, verpackt in ein besonders unterhaltsames und kurzweiliges Bühnenprogramm. Unvergessliche Hits von Eros Ramazzotti, Zucchero, Adriano Celentano, Al Bano Carrisi, den neapolitanischen Barden Renato Carosone und Cantautori sowie Lucio Dalla dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Im Mittelpunkt stehen die beiden italienischen Frontmänner Rocky Verardo (Gesang) und Arcangelo Vigneri(Gitarre, Gesang). Mit Charme, Witz und Sympathieübernehmen sie die Moderation und überzeugen zusammen mit ihren Bandkollegen Ricardo Belli (Gitarre, Mandoline, Gesang), Giulio de Fabri (Bass), Bernd Meyer (Keyboard, Akkordeon, Gesang) und Michael Thomas (Schlagzeug, Percussion) durchmitreißende Darbietungen auf der Bühne.

Die Konzerte von I Dolci Signori entwickeln sich zu großen Partys, bei denen zusammen mit dem Publikum gefeiert, getanzt und gesungen wird – ganz nach dem Motto der Band: „Musica, Passione e Emozioni!"