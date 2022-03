Die große Reise - Live-Foto- und Filmshow

Was für ein Ding! Eigentlich wollten Susanne und Daniel nur kurz nach Feuerland radeln.

Am Ende begeisterten die beiden Initiatoren der ERDANZIEHUNG in ihrer Live-Show mit ihrer authentischen Geschichte über das Abenteuer Weltumrundung mittlerweile mehr als 100.000 Besucher. "Die große Reise" - der absolute Klassiker der letzten 10 Jahre besitzt im gesamten deutschsprachigen Raum Kultstatus.

In die "alte Heimat" radeln, nach Südamerika, das ist die Idee der beiden Altmühltaler Susi Bemsel und Daniel Snaider. Das Ziel ist die Insel Feuerland - das Ende der Welt, in einem Jahr! So war zumindest der Plan.

Diese außergewöhnliche Live-Show nimmt die Zuschauer mit auf eine packende Reise, deren Bogen sich am Ende einmal um den gesamten Erdball spannt. Nach über zwei Jahren - Feuerland ist längst erreicht - radeln die beiden in Südostasien ein. Dort gelingt ihnen der Umstieg auf ein altes, dreirädriges Taxi. Das "Tuk Tuk" mit den beiden Bayern wird noch vor der Abfahrt aus Bangkok zur Legende.

Diese Reise ist eine authentische Geschichte voller Emotionen, Herausforderungen, Überraschungen und absurder Begegnungen, ein Grenzgang zwischen Sehnsucht nach Freiheit und der Suche nach dem großen Abenteuer des Lebens. Erst nach knapp vier Jahren und 73.000 Kilometern auf fünf Kontinenten kehren Susi und Daniel dorthin zurück, wo die Reise begonnen hatte. Mit im Gepäck: der Eintrag im Guinness Buch der Rekorde.

Herrlich verrückt und unglaublich menschlich, inspirierend und bewegend!

Veranstalter: Olaf Krüger