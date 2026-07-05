"Die große Schlacht um Laurel & Hardy"

Stan Laurel und Oliver Hardy bedürfen keiner Vorstellung - die beiden sind das beliebste Komikerduo der Welt. Vor knapp 100 Jahre drehten sie die witzigsten Stummfilme, dann die lustigen Tonfilme.

Wer kann die stummen Filme von Laurel & Hardy besser mit deutschem Sprachwitz vertonen: der Wiener oder der Hesse? Der Altmeister oder der Jungspund? Das Original oder der Newcomer?

Ralph „Turnschuh“ Turnheim, bislang einsamer Champion der Live-Vertonung per Wiener Mundwerk, Preisträger des deutschen Stummfilmpreises, stellt sich seinem Herausforderer Felix „Fail-X“ Münk, dem aufmüpfigen Hesse aus Darmstadt. Beide lieben Laurel & Hardy und ihr Publikum. Zerstörungsorgien auf und vor der Leinwand sind garantiert. Feine Klinge und Holzhammer liegen bereit. Alle und jeder werden am Ende am Boden liegen: Ralph und Felix vor Erschöpfung, das Publikum vor Lachen.

Über allem stehen nur Laurel & Hardy. Deren Filme berühren und begeistern seit fast 100 Jahren alle Ralphs, Felixe und Zuschauer auf der ganzen Welt. Zwei auf der Leinwand und zwei vor der Leinwand, die sich nichts schenken. Was will man mehr?