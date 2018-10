Die großen Entdeckungsreisen der Neuzeit

Der Dozent Thomas Mütsch ist Raumfahrtingenieur und bietet einen Einblick in die großen Entdeckungsreisen der Geschichte. Hier faszinieren die Seefahrten nach Indien, um Amerika und die Entdeckung der Inselwelten. Mütsch stellt die Routen und deren Bedeutung sowie die historische Einordnung dar. Dabei kommt man an den berühmten Abenteurern wie Columbus, Magellan, Drake und Cook nicht vorbei. Ein Zeitstrahl durch die Jahrhunderte, bis in die Gegenwart. Auch der Dozent hat sich auf Entdeckungsreisen begeben. So wird der Gang durch die Vergangenheit plötzlich ganz lebendig und durch eigene Eindrücke anschaulich und real. Die Präsentation endet mit der aktuellen Mission von Astronaut Alexander Gerst auf der internationalen Raumstation ISS und mit einem Ausblick in die Zukunft.