Gemeinsam mit seinen Musikern machte er die Blasmusik rund um den gesamten Globus populär und avancierte zu einem der erfolgreichsten Blasorchester der Welt. Bernd Wolf war mit "Ernst Mosch & seinen Original Egerländer Musikanten" mehrere Jahre auf Tournee. Sein Vater Elmar Wolf und er haben gemeinsam mit Ernst Mosch den Mosch-Musikverlag gegründet und waren die engsten Vertrauten und Partner von Ernst Mosch.

Mit seinem Orchester „Bernd Wolf & seine Egerländer Musikanten“ präsentiert er die legendäre Musik vom „König der Blasmusik“ Ernst Mosch und präsentiert sie in den Original-Arrangements mit dem unverwechselbaren Egerländer-Sound. Auch 60 Jahre nach Gründung der ursprünglichen "Egerländer Musikanten" ist das Markenzeichen, der unverwechselbare, swingende Blasmusik-Sound, geblieben und begeistert weltweit Musikliebhaber. Zahlreiche Musiker, die bereits im Original Orchester von Ernst Mosch gespielt haben, werden bei diesem Konzert mit dabei sein. Die „Fuchsgraben-Polka“, der „Astronauten-Marsch“, „Egerland-Heimatland“ oder „Bis bald auf Wiedersehen“ – all diese Blasmusik-Evergreens und noch viele mehr von Ernst Mosch werden in dem aktuellen Programm „Die größten Hits von Ernst Mosch“ zu hören sein. Mit „Bernd Wolf & seine Egerländern“ präsentiert sich das Orchester mit einer einzigartigen Formation und einer ganz besonderen Titelauswahl, die jedes Blasmusikerherz höher schlagen lässt.