Die grosse 2000er Party vs. 2010er Party

Ihr wolltet schon immer mal SEEED, ED SHEERAN, LADY GAGA und CALVIN HARRIS zusammen auf einer Party erleben? Kein Problem mit diesem neuen DJ-Battle-Party-Format.

Wie bereits bei der erfolgreichen „90er vs 2000er PARTYs“, stehen auch hier, die beiden DJs D-K-DANCE und DJ PHIL LA FOLIE gemeinsam auf einer Bühne und liefern sich einen „musikalischen Schlagabtausch“ der es in sich hat. Diesmal allerdings mit den größten Hits, von 2000 bis heute. Im schnellen Wechsel, jagt ein Hit den anderen und es entsteht ein regelrechtes Party-Inferno aus „Disco-Pogo“, „Gangam Style“ und „Welcome To St. Tropez“. Hier trifft WHEATUS auf LINKIN PARK, EMINEM auf MARTERIA, BEYONCE‘ auf SIA…Spring an die Decke zu DISCO BOYS, SCOOTER und ROBIN SCHULZFalle in Ohnmacht zu KATY PERRY, PINK und LENASchrei Dir die Seele aus dem Leib zu MARK FORSTER, K.I.Z. und DEICHKIND

Von “Hurra, die Welt geht unter“ bis „Geiles Leben“Von „Ein Hoch auf uns“ bis „Wannsee“Von „Satelite“ bis „Chöre“