Die grosse 90er + Party Classics Party

Ja, ja die 90er – das war Inline-Skating und Snowboarding; Playstation, Internet und Chat-rooms; Simpsons, South Park und Al Bundy; Viva, Beavis und Butt-Head; Loveparade, Redbull und Viagra; Bauch­nabel-, Zungen- und Lippen-Piercings; Girlie-Style und Arschgeweihe; Trainspotting, Pulp Fiction und Lara Croft – und bezahlt wurde mit der guten, alten D-Mark…

Von Grunge bis Techno, von Eurodance bis Hip Hop. Brit-Pop, Electro Beats und Rap Shots, werden ebenso zu hören sein wie Charthits und die schlechtesten Boygroups! Freut Euch auf einen wilden Mix aus Marusha, Britney Spears, den Chili Peppers und den Backstreet Boys. Erlebt eine rauschende Party zwischen „Cotton Eye Joe“, „Mr. Vain“ und „Smells Like Teen Spirit“!

Party Classics - BEST PARTY MUSIC IN TOWN

WÜRZBURGS neue Partyreihe auf dem zweiten Floor hingegen ist ein genreübergreifender Streifzug, durch die letzten 40 Jahre Musikgeschichte. Echte Party Klassiker von den 70ern bis in die heutigen Charts. Von Rock bis Pop. Von Soul bis Dancefloor. Von Hip-Hop bis Boygroups...

