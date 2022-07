Die große Johann Strauß Gala

Es zählt somit zu den erfolgreichsten Operetten-Ensembles der heutigen Zeit!

Einen Querschnitt aus der Vielzahl der Operetten und Werke des großen Komponisten präsentieren die Mitglieder des GALA Sinfonie Orchester's Prag. Nach den aktuellen Vorgaben findet das Konzert nach den 2 G Regeln statt, sie müssen also beim Einlass nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Einlass ab 14:30 Uhr Dieses Konzert wurde ursprünglich geplant am 22.3.20, dann am 30.10.21, dann am 28.2.21, dann am 19.3.22. Ihre Karten sind weiterhin gültig.