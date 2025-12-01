DIE-GROSSE-ZWISCHEN-WEIHNACHTEN-UND-SILVESTER-SHOW - Mit Tina Häussermann, Johann Theisen und Luca Brosius

Was passiert, wenn eine Musikkabarettistin auf einen Freestyle-Rapper und einen Physical Comedian trifft? Richtig, dann ist Weihnachten rum und steht Silvester vor der Tür. Dann bringen Tina Häussermann, Johann Theisen und Luca Brosius – Insider sprechen übrigens vom „deutschen Mister Bean“ – das Renitenztheater zum Kochen. Freuen Sie sich auf Slapstick und coole Songs, scharfen Rap und geistreiche Comedy, Stand-up, Freestyle, Parodie, Stimmenimitationen und Jahres-Ausklangs-Phantasien made in Benztown. Hey, wir wollen die Hände sehen! Und selbstverständlich Euch, Ihr lieben Nach-Weihnachts-Verdauer:innen und Jahreswechsel-Vorglüher:innen!