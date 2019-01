Die großen Zwei - Stanislawski und Brecht

Man nehme die Konzepte der Theatermacher Stanislawski und Brecht und füge eine Fabel hinzu, würze sie mit viel kreativer Spiellust und heraus kommen dann zwei gespielte Szenen aus zwei verschiedenen Theaterperspektiven. Wir werden an den beiden Abenden Einblick in die verschiedenen Theaterkonzepte bekommen und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede spielerisch erforschen. Theoretisches Vorwissen ist dafür nicht erforderlich. Ziel ist es, die Neugierde für diese prägenden Theatermacher zu wecken und zu erspüren, wie interessant es ist, ein und dieselbe Geschichte aus verschiedenen Perspektiven in Szene zu setzen. Bitte bequeme Kleidung mitbringen!

Leitung Uschi Famers, Theaterpädagogin & Supervisorin, famers-theaterwege.de