Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Filmriss in Mittelfranken“ zeigen die Bezirkskliniken Mittelfranken, der Krisendienst Mittelfranken und die Psychosozialen Suchtberatungsstellen den Film „DIE GUTEN UND DIE BESSEREN TAGE“ - von Elsa Bennett und Hippolyte Dard.

Inhalt des Films:

Nach einem Autounfall verliert Suzanne das Sorgerecht für ihre Kinder. Sie hat keine andere Wahl, sie muss auf Entzug gehen, wenn sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen will. In der Klinik angekommen, trifft sie in ihrer Gruppe auf Alice und Diane, zwei Frauen mit starkem Charakter. Sport ist Teil der Therapie und Sportlehrer Denis versucht, die Frauen mit einem Ziel zu motivieren und zu vereinen: für die Teilnahme an der Dünen-Rallye in der marokkanischen Wüste! Denis muss viel Geduld und pädagogisches Geschick aufbringen, um diese ungewöhnliche und wenig aussichtsreiche Mannschaft vorzubereiten. Doch den drei Frauen steht ein großes Abenteuer und eine aufregende Reise bevor ... DIE GUTEN UND DIE BESSEREN TAGE erzählt vom Auf und Ab des Lebens dreier Frauen und verknüpft auf wunderbare und authentische Weise die Themen Alkoholsucht, Freundschaft und Zusammenhalt – ein Film, der berührt und zum Nachdenken anregt.

Im Anschluss an die Filmvorführung diskutieren Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Sozialpädagogik gemeinsam mit dem Publikum über den Film, seine Darstellungen und Botschaften.