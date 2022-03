Die Häschenschule 2 - Der große Eierklau

Animationsfilm

Deutschland 2022

Regie: Ute von Münchow-Pohl

Laufzeit: 76 min.

FSK ab 0

Ostern in Gefahr? – Als sich das „Goldene Ei“, die Quelle der Zauber-Fähigkeiten aller Osterhasen, schwarz färbt, vermuten alle, dass der Großstadthase Leo dahintersteckt. Max, selbst Kandidat für die Meisterhasenschule, will herausfinden, was dahintersteckt und macht sich auf den Weg. Und tatsächlich: Leo will Ostern abschaffen und macht hierzu gemeinsame Sache mit den Füchsen. Die wollen nämlich selbst Ostern ausrichten und dadurch an Beliebtheit gewinnen. Leo hingegen will am liebsten alle Ostereier einfach vernichten. Und nun hat er auch noch das Hasenmädchen Emmi entführt, Max‘ beste Freundin. Um sie zu retten, braucht Max Hilfe von jemandem, der Bescheid weiß. Kann er dem Fuchsjungen Ferdinand wirklich trauen? Mit anderen Worten: Kann ausgerechnet ein Fuchs sein bester Freund werden…?

Natürlich ist der Inhalt des Kinderbuchs aus dem Jahre 1924 aufgepeppt und modernisiert worden. Nicht zuletzt die Sprache, die hier gesprochen wird. Während Filmlänge, Story, Botschaft und die zurückhaltende Animation die Kleinsten adäquat bedienen, hätte man sich beim Gebrauch der passenden Vokabeln mehr nach dieser Altersgruppe richten können. Trotzdem ist die Häschenschule 2 eine schöne Geschichte für die kleinen Kinobesucher.