Willy Astor - Reimart und Lachkunde Prädikat Wortvoll

Am Freitag, den 16. Oktober 2026 ist Willy Astor im Kurhaus Bad Rappenau zu erleben.

Mit seinem unverwechselbaren Wortwitz, skurrilen Sprachspielereien und musikalischen Einfällen begeistert er seit Jahrzehnten sein Publikum. Auch diesmal dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf einen Abend voller überraschender Pointen, feinsinnigem Humor und bester Unterhaltung freuen. In einer Welt, in der kaum mehr was easy ist in Brindisi und nix mehr im Lack am Skagerak, sich das Universum über und unter uns auch nicht mehr an die Regeln hält, kommt Musikkomödiant Willy Astor mit neuen Ideen aus seinem Einfallsreich. Als Wolfgang Amadeus Notarzt rettet er nicht nur manchen Abend, sondern lässt im besten Fall so manchen Kummer des Alltags vergessen. Also warum unterm Rollkragen Groll tragen!? Liederniederschreiber Astor schafft ein neues Munterbewusstsein, er ist ein zukunftsfähiges Auslaufmodell, seit rund 4 Jahrzehnten auf der Bühne und somit ein Klassiker, den man immer wieder gesehn und gehört haben muss! Das Allroundtalent versteht es wie kein anderer, Sinn und Klang von Wörtern zu verdrehen, dass dabei etwas völlig neues und ultra-komisches herauskommt. Und das Publikum bekommt dabei natürlich Humor direkt vom Erzeuger. Der Künstler erscheint an diesem Abend wieder persönlich, allein stehend und selbst redend. Ein Abend mit Willy Astor verspricht intelligentes Entertainment, musikalische Raffinesse und jede Menge Lacher – beste Voraussetzungen für einen unterhaltsamen Abend im Kurhaus Bad Rappenau.