Die Welt kurz vor dem nächsten Weltkrieg. Der Völkerbund heillos zerstritten. „Hilf uns, Gott!“, wirbt eine Zeitungsannonce. Der schickt Petrus. Kann er die Welt retten? Ein aberwitziges Drama der 1930er Jahre.

Es ist der 760.839.000ste Jahrestag der Erschaffung der Welt. Aber Gott will von

den Menschen nichts mehr wissen. Denn die streiten ununterbrochen. Da erscheint eine Zeitungsannonce des Völkerbundes, in der ein neuer lieber Gott gesucht wird. Missmutig schickt Gott Petrus mit zwei Engeln nach Genf. Doch auch für göttliche Abgesandte ist es schwer – ohne Autorität, ohne gültigen Pass. Es beginnt ein buntes Verwechslungsspiel.

Die lange vergessene und verdrängte Wiener Schriftstellerin Maria Lazar (1895- 1948) hat Die Hölle auf Erden in den 1930er Jahren geschrieben. Uraufgeführt wurde das 2022 wiederentdeckte Stück im September 2024. Bei dieser Weltuntergangskomödie bleibt uns gerade heute das Lachen im Halse stecken.