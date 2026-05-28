Die Hüterin der Erinnerung

Stellt euch eine zukünftige Welt ohne Leid und Angst vor: Gleichheit statt der Kriege und Krisen der Gegenwart!

Mit Lois Lowrys Roman „Hüter der Erinnerung“ fragen wir uns: Welche Erinnerungen prägen uns? Wie viel Individualität kostet unsere Sicherheit? Wiegt Schönes das Schreckliche auf – oder verzichten wir lieber auf beides?

„Wir sind unser Zorn, unsere Liebe, unser Schmerz. Wir sind die Erinnerungen, die wir im Herzen tragen. Wir sind die Fehler, aus denen wir lernen. Wir sind die Menschen und Orte, zu denen wir heimkehren“, antwortet unsere Juna und erkennt: „Wir sind unsere Vergangenheit“.