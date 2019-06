Die Bremer Stadtmusikanten, wer kennt sie nicht, die Tiere, die als unnütz aussortiert, gemeinsam losziehen, um als Straßenmusikanten ihr Glück zu finden? Die Theatergruppe der Wohnungslosenhilfe der Aufbaugilde Heilbronn, Franken hat sich dieses Themas angenommen und das Märchen behutsam „modernisiert“. Bei der „Die Heilbronner Stadtmusikanten“ werden Geschichten von gesellschaftlichen Außenseitern erzählt, es wird gestritten, gesungen, Freundschaften werden geknüpft und neue Lebenswege erkundet. Esel, Hund und Hahn stehen stellvertretend für all die Ausgegrenzten, vermeintlich Unnützen, Armen, Alten – für all die, die in der modernen schönen konsumierenden Welt keinen Platz mehr beanspruchen sollen. Alleine sind sie schwach, aber wäre da nicht die gute alte, leider etwas aus der Mode gekommene Solidarität! Mit vereinten Kräften und ein bisschen Glück gelingt es den Freunden einen Weg aus der Misere zu finden.