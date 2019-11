Die Heilig Abend Kult Party

Die legendäre Heilig Abend Kult Party. Schon wieder Weihnachten? War das nicht erst vor wenigen Tagen als wir uns im Tropi trafen? Wir freuen uns auf das Wiedersehen unter Freunden und bekannten.

Alle Jahre wieder und doch immer wieder neu. Die Kultweihnachten im Tropi sind schon historisch und das völlig zu Recht. Schon seit über 40 Jahren wird, am 24. Dezember, Weihnachten in den alten Mauern gefeiert. Keine Partys haben das kleine gallische Partydorf so geprägt wie die Kultweihnachten. Wer schon einmal dabei war, weiß warum!

Bis 23 Uhr gibt es für euch

► Weihnachtlicher Welcomedrink

► Weihnachtsplätzchen.

Wir feiern auf allen Floors.

Main: Tropi Klassiker & Ohrwürmer mit Lex Cooper

Secret Garden: Deep & Tech House mit ESKA

Cube: Reggaeton & Oldschool

Cocktailbar: Leckere Cocktails.

Food Lounge: Christmas Vibes & Christmas Pizza

sowie Tischkicker und Fotobox