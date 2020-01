Die Heimat kennenlernen: "Herzenssache wandern"

Alle Jahre wieder finden im März zwei unterschiedliche Wanderungen statt.

Mit 7 oder 10 km Länge, Wanderzeit 3 oder 4 Stunden, Höhenmeter +/- 100m, in Leonberg gemeinsam mit dem Chefarzt der Kardiologie, Herrn Dr. Olaf Weber, und seinen Kollegen aus dem Leonberger Krankenhaus sowie Wanderführern des Schwäbischen Albverein, Ortsgruppe Leonberg, statt. Die Leonberger Kreiszeitung begleitet teilweise diese Wanderung und berichtet dazu. Eingeladen sind alle Interessenten, die sich die jeweilige Wanderung zutrauen und Freude am Kontakt mit anderen Mitwanderern haben. Am Ende der Wanderung besteht im Krankenhaus-Restaurant Pavillon die Möglichkeit zur Mittagseinkehr.