Die Hexe Rosa

19. Tanzfest der Ballettschule Evi Ritter

Zum 50 jährigen Jubiläum und bereits zum 19. Mal seit ihrer Gründung im Januar 1976 lädt die Ballettschule Evi Ritter zu ihrem großen Tanzfest ein.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte der kleinen Hexe, genannt Rosa, die noch zu jung ist, um in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg zu tanzen. Um das zu schaffen, soll sie bis zum nächsten Jahr lernen, eine „gute“ Hexe zu werden. Ob das klappen wird?

Der zweite Teil des Programms zeigt die Geschichte der Ballettschule Evi Ritter von den Anfängen 1976 bis heute. In einer großen Jubiläumsgala erlebt das Publikum eine musikalische und tänzerische Zeitreise mit Elementen aus Klassischem Ballett, Jazz, Musical, Hip Hop und Contemporary.

Freuen Sie sich auf eine zauberhafte Vorstellung für die ganze Familie!

Die Vorstellung ist geeignet für Kinder ab vier Jahren, Dauer ca. 160 Minuten mit einer Pause.