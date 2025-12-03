Die Hexe Wackelzahn feiert Weihnachten

Kindertheater von und mit Doris Batzler für Kinder ab 5 Jahren

Bis es weihnachtet ist es nicht mehr weit, dabei gibt es noch so viel zu tun. Die Hexe Agathe Wackelzahn muss noch Plätzchen backen, Geschenke zaubern und den Weihnachtsbaum schmücken. Bert der kleine Rabe will eigentlich viel lieber spielen, hilft aber Agathe nach allen Kräften.

Alles könnte so schön sein, wäre da nicht dieser grüne Brief in der Weihnachtspost gewesen und Bert ebenso plötzlich verschwunden. Aber ohne ihren lieben Freund kann sie unmöglich Weihnachten feiern.

Was nun kleine Hexe Wackelzahn...