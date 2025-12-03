Die Hexe Wackelzahn feiert Weihnachten

Stadtbücherei Leonberg Liststraße 19, 71229 Leonberg

Kindertheater von und mit Doris Batzler für Kinder ab 5 Jahren

Bis es weihnachtet ist es nicht mehr weit, dabei gibt es noch so viel zu tun. Die Hexe Agathe Wackelzahn muss noch Plätzchen backen, Geschenke zaubern und den Weihnachtsbaum schmücken. Bert der kleine Rabe will eigentlich viel lieber spielen, hilft aber Agathe nach allen Kräften.

Alles könnte so schön sein, wäre da nicht dieser grüne Brief in der Weihnachtspost gewesen und Bert ebenso plötzlich verschwunden. Aber ohne ihren lieben Freund kann sie unmöglich Weihnachten feiern.

Was nun kleine Hexe Wackelzahn...

Info

Stadtbücherei Leonberg
Stadtbücherei Leonberg Liststraße 19, 71229 Leonberg
Kinder & Familie
Google Kalender - Die Hexe Wackelzahn feiert Weihnachten - 2025-12-03 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Die Hexe Wackelzahn feiert Weihnachten - 2025-12-03 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Die Hexe Wackelzahn feiert Weihnachten - 2025-12-03 15:00:00 Outlook iCalendar - Die Hexe Wackelzahn feiert Weihnachten - 2025-12-03 15:00:00 ical

Tags