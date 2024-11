"die hunde" suchen Liebesblätter im Tal

Ein brutaler Mord im idyllischen Donautal … Liebe brennt über meiner Haut, schwebt mich davon. Jeremias Heppelers neuer Debütkriminalroman und seine Spoken words begegnen Ellen Reins Gedichten, musikalisch interpretiert von Rainer Heusler. Über Reins ungereimte, semantisch entgrenzte Liebes-Schmerz-Heil-und Tiergedichten aus ihren Büchern „Liebesblätter“, „das Lachen der Laune“ und „Tierfreunde“ kreisen Heuslers fein abgestimmte Gitarren- und Zitherklänge.

In der zweiten Hälfte des Abends erleben wir den vielfach ausgezeichneten, intermedial arbeitenden bildenden Künstler Jeremias Heppeler, der uns mit seinem Roman „Dunkles Donautal“ und musikalisch inszenierten Spoken Ambient-Tracks seiner Band "die hunde" in seine analogen und digitalen Welten eintauchen lässt. Beide AutorInnen lernten sich im August 2024 im salem2salem-Residencyprogramm im Upstate New York in den USA kennen. Und jetzt hinein in das neue heimische Fließen!

Kurzbiographie von Jeremias Heppeler

Jeremias Heppeler versteht sich als intermedialer, bildender Künstler, der Medien (Film, Bild, Text und Musik) analog und digital kombiniert. Heppeler wurde mit dem Förderpreis der Stadt Konstanz für junge Kunst und reiste im Zuge dessen für ein Ausstellungsprojekt in die Konstanzer Partnerstadt Suzhou in China. Zuletzt forschte er in Atakpamé in Togo zur Geschichte der Funkstation Kamina und der deutschen Kolonialgeschichte, war Teil des salem2salem-Residencyprogramm im Upstate New York in den USA und unterrichtete im Bereich Film auf Einladung der Organisation Listaleypurin auf den Färöer Inseln. 2022 wurde sein Text »Erinnere das Erdinnere” als bester europäischer Beitrag im EACWP-Flash-Fiction-Contest ausgezeichnet. Für das Theater Lindenhof schrieb er 2022 die Eugen Bolz Biografie »Die ganze Hand«, das als bestes zeitgenössisches Drama für den Monica-Bleibtreu-Preis nominiert und bei der Creative Länd Chällenge im Bereich "Darstellende Künste" ausgezeichnet wurde. Im September 2024 erschien sein Debütroman »Dunkles Donautal« im Gmeiner Verlag.

Kurzbiographie von Rainer Heusler studierte Kommunikationsdesign, arbeitete als Ausstellungsgestalter, war Mitglied des experimentell geprägten End-Art-Onsemble Würzburg, widmet sich jetzt nur noch der Kunst und der Musik.

Kurzbiographie von Ellen Rein 1966 in Reutlingen geboren, einjähriger Aufenthalt in den USA, Aufenthalte bei den Hopi- und Dineh-Indigenen auf Reservaten, Reisen nach Guatemala, Mexiko, Indien und Griechenland, Studium Kunsterziehung, Geschichte und Deutsch mit 2. Staatsexamen 1995 Weiterbildung zur Werbetexterin 1998 künstlerisch tätig in den Bereichen Malerei, Text, Objekt und musikalisch wirkend mit dem Saxophon.

Gedichtbände

„Das Lachen der Laune“ Lyrikband mit Zeichnungen von Ellen Rein und Silvia Hörner Stuttgart 1998

„Heimarbeiten, zerstäuben“ Gedichte mit Zeichnungen Stuttgart 2003

„Tierfreunde“ 45 Tierobjekte in Zeichnung, Text und Fotografie mit einem Vorwort von Winfried Stürzl, Stuttgart 2008

„Liebesblätter“ Zeichnungen und Gedichte Stuttgart 2016

Lesungen (Auswahl)

2022 Galerie Wiedmann Bad Cannstatt begleitet von Rainer Heusler, Lange Nacht der Museen, Atelier Stuttgart, SKAM e.V. Kiezklang Hölderlinplatz, Gedok-Galerie Stuttgart, Künstlerbund Ulm, Rosenau Stuttgart, Friedenskirche Stuttgart, Stuttgarter Kunstverein, InterArt Galerie Stuttgart, Galerie Atelier Unsichtbar Stuttgart, Rahmenprogramm im FITZ Zentrum für Figurentheater Stuttgart, Stuttgarter Schriftstellerhaus e.V., Reihe 22 Galerie des Künstlertreffs Stuttgart, Kulturkreis Grafenau e.V. Schloss Dätzingen, Galerie Kirchner Grünsfeld, Artbreit Marktbreit, Galerie der Stadt Sindelfingen im Alten Rathaus Maichingen, Lesungsreihe „Neue Lyrik“ Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik e.V. Club Voltaire Tübingen

Saxophonimprovisationen (Auswahl)

Bund Bildender Künstlerinnen Württembergs e.V., Kunstraum 34 Stuttgart, Galerie Wiedmann Bad Cannstatt, Schauraum Provisorium Nürtingen, Zero Arts Stuttgart, Gedok-Galerie Stuttgart, Kunstverein Wagenhallen e.V. Stuttgart, Club Zollamt Stuttgart, Oberwelt e.V. Stuttgart

Ausstellungen (Auswahl)

Salem2salem, New York/USA, Städtische Galerie Böblingen, Galerie Wiedmann Bad Cannstatt, Gedok-Galerie Stuttgart, Stipendium St. Helens/England, vhs-Galerie Stuttgart, terre-des-hommes-Kunstauktionen, Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Raumwunder Projekt Möhringen, Galerie in der Zehntscheuer Möglingen, Galerie InterArt Stuttgart, Galeria Aula Brno/Tschechien, Gyumri International Biennale of Contemporary Art/Armenien, Stuttgarter Kunstverein, Nongrata Art Container Tallinn/Estland, International Contemporary Art Festival Samara/Russland, Eigenart Galerie Stuttgart, Ev.Stadtkirche Schramberg, Skulpturenweg Pfinztal Karlsruhe, Neckarwerke Ludwigsburg, Ev. Kirche Gaisburg, Ev. Wichernkirche Heilbronn, Rechberghausener Kunstsommer