DIE HUNDEOPER

Interaktive Lesung über die Entstehung einer jaulenden Opernexplosion

Also, man kann sich das so vorstellen: Ich sitze auf einem großen Kreis, auf einem riesigen, weißen Papier von mindestens fünf Metern Durchmesser, mal auf den Knien, mal auf dem Hintern und schreibe und schreibe immer im Kreis, über Kürzungen, über Afrika, über Bochum, über Elfie, über den Justizminister des Kongo, über Undine, über Abschiebungen, über Moondog, über Puppen und Superheldinnen und dann trieft unten aus diesem Text eine Oper heraus, eine gefährlich knurrende Hundeoper…