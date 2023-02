Die Iberische Halbinsel und Marokko mit dem Wohnmobil

Spanien und Portugal ist für viele Menschen aus Deutschland eine beliebte Winterdestination. Das gilt für Langzeitreisende, Rentner, Aussteiger oder auch einen Wochenendtrip.

Die Familie Keskin-Hatton will herausfinden, was es damit auf sich hat und fährt selbst mit dem Wohnmobil nach Spanien, Portugal und Marokko. Dort verbringen die Eltern Timothy und Duygu mit Kleinkind Esme und Hund Wallace den Winter. Kurz nach ihrer Rückkehr lassen sie das Haller Publikum an ihren Erlebnissen teilhaben und nehmen es mit auf ihre Reise in den Süden mit seinen lebendigen Kulturen und faszinierenden Landschaften. Als digitale Nomaden arbeiten Duygu und Timothy dort, wo sie Strom und Internet haben. Daher werden sie auch von ihren Erfahrungen über den Lifestyle im fahrenden Haus und das mobile Arbeiten berichten. Begleitend zum Vortrag werden Getränke und traditionelles Essen angeboten.

Vortrag mit Anmeldung unter vhs-sha.de