Die inneren Gelassenheits-Schalter

„Der höhere Mensch hat Seelenruhe und Gelassenheit, der gewöhnliche ist stets voller Unruhe und Aufregung.“ Dies sagte Konfuzius vor rund 2500 Jahren, und die moderne Hirnforschung bestätigt es heute.

Unruhe und Druck wirken wie innere Blockaden. Sie verursachen Unsicherheit, Ängste, Schlafstörungen, Schmerzen und negatives Denken. In der Gelassenheit hingegen gelangen Nervensystem und Psyche in ein optimales Zusammenspiel (Kohärenz), aus dem heraus alles leichter wird: das Loslassen, das Lieben, das Lernen, das Leisten – das ganze Leben. In der Gelassenheit fühlt sich jeder Mensch sicher, motiviert, zufrieden und für alles gewappnet, was das Leben noch bringen wird. Auf Gelassenheit müssen wir nicht warten! Wir können sie aktiv herbeiführen, auch schon vor Stress und anderen Problemsituationen. Innere Schalter machen es möglich, und diese können Sie hier kennenlernen. Es sind sehr einfache, angenehme Bewegungen, die zuerst mit Musik eingeübt werden. Darauf können Sie sich freuen! Danach werden sie zu unsichtbaren Gedanken-Schaltern, die in jeder Situation abrufbar sind. Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Getränk und Mittagsverpflegung für die Pause.

Peter Bergholz ist Diplompsychologe und Autor. 14 Jahre lang leitete er eine große evangelische Erziehungs- und Lebensberatungsstelle bei Hamburg. Seit 44 Jahren ist er engagiert als Psychotherapeut und Coach tätig. Auf Basis seiner langjährigen Praxiserfahrungen hat er die Rossini-Kohärenz-Methode entwickelt, einen Selbsthilfeansatz für chronisch belastete Menschen.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.