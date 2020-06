DIE IRRITIERTE STADT bringt die zeitgenössischen Künste – Tanz, Theater, Musik, Film sowie Literatur und Bildende Kunst – miteinander in Austausch. Und die Künste gehen den Dialog mit der Stadtgesellschaft ein, begeben sich hinaus in den Stadtraum und entwickeln Perspektiven für ein Zusammenleben in der Stadt. In den nächsten Monaten entstehen im Zusammenwirken von Künstler*innen und Stuttgarter*innen über 20 Performances, Aktionen, Stadtspaziergänge und Installationen, die im ganzen Stuttgarter Stadtgebiet zu erleben sein werden.