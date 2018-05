Lukas Brenner Trio feat. Julia Ehninger

Das Trio um den Pianisten Lukas Brenner existiert bereits seit einigen Jahren und die drei Musiker sind ein eingespieltes Team. Die Kompositionen der Band sind fröhlich, hektisch, melancholisch, romantisch, besinnlich, nachdenklich, jedoch immer authentisch und voller Kreativität und Gefühl.Sie werden einige Stücke aus ihrem neuen Album „ Klang“ präsentieren, das in den legendären MPS-Studios in Villingen eingespielt wurde. Speziell für den heutigen Abend haben die drei Musiker die Esslinger Sängerin Julia Ehninger eingeladen, die inzwischen in Köln lebt. Ausgewählte Jazzklassiker werden für einen schönen Abend beim Dulkhäusle sorgen.Lukas Brenner (p), Steffen Kistner (b), Felix Schrack (dr), Julia Ehninger (voc).