"bühne frei...": Sandie Wollasch, Andrea Ritter & Daniel Koschitzki - "It's Christmas"

„It’s Christmas“ ist ein außergewöhnliches Weihnachtskonzert, das Pop, Jazz und Klassik zu einer stimmungsvollen Winterwunderwelt vereint.

Die Jazzsängerin Sandie Wollasch, vom SWR als eine der „Besten im Südwesten“ ausgezeichnet, trifft auf die Flötistin Andrea Ritter und den Pianisten Daniel Koschitzki, beide ECHO Klassik-Preisträger und Mitglieder der international erfolgreichen Formation Spark.

Das Programm ist besonders, weil es traditionelle Weihnachtslieder wie „Leise rieselt der Schnee“ oder „O Holy Night“ mit modernen Songs wie „Have Yourself A Merry Little Christmas“ und „River“ verschränkt und darüber hinaus klassische Meisterwerke von Bach, Alessandro Marcello, François-Joseph Gossec sowie moderne Kompositionen von Ryuichi Sakamoto und Ola Gjeilo integriert. So entsteht eine Klangwelt, die vertraute Melodien neu interpretiert und ungehörte Facetten hörbar macht.

Die Musiker verbinden virtuose Technik mit einfühlsamer Interpretation, spielen mit Stilbrüchen zwischen Barock, Klassik und Jazz und schaffen dadurch ein Konzert voller Überraschungen, Tiefe und festlicher Atmosphäre. Wer „It’s Christmas“ besucht, erlebt Weihnachtsmusik, die traditionell, modern und intellektuell inspiriert zugleich ist – ein Abend für Musikliebhaber aller Generationen.