Die jungen Meisterpianisten/-Pianistinnen

Teilnehmer/innen des Internationalen Liszt-Klaviermeisterkurses Schloss Schillingsfürst.

Auch den diesjährigen Meisterkurs auf Schloss Schillingsfürst leitet der Liszt-Experte Leslie Howard. An der Meisterklasse können nur Preisträger/innen der zwei großen Liszt-Wettbewerbe in Weimar und Utrecht teilnehmen. Das verheißt ein Klavierkonzert von höchster Qualität. Und steht in der Tradition des großen Franz Liszt, der zum einen junge Talente gefördert hat und zum anderen eine enge Verbindung zu Schillingsfürst hatte.

Durch die Freundschaft zu Kardinal Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst hat er das Schloss mehrmals besucht. Die zweite bedeutende Beziehungsschiene zwischen Liszt und dem Haus Hohenlohe geht über Wien: Durch die Heirat zwischen Fürst Constantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1859) und Marie zu Sayn-Wittgenstein, der Tochter der Liszt-Lebensgefährtin Carolyne zu Sayn-Wittgenstein, besteht eine weitere Verbindung zwischen Liszt und der Hohenlohe- Familie. Constantin war als Obersthofmeister zweiter Mann am Wiener Hof nach Kaiser Franz Joseph I. Der heutige Schlossherr Fürst Constantin ist sein Ur-Ur-Enkel. Damit strahlt die Person Liszt direkt in die Fa-milie Hohenlohe hinein.

