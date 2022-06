Die jungen Meisterpianisten

Das diesjährige Lisztfestival und der Klaviermeisterkurs bieten wieder exquisite musikalische Qualität.

International renommierte Klaviersolisten und Professoren wie Leslie Howard oder Konstantin Scherbakov unterweisen auf Schloss Schillingsfürst jährlich international preisgekrönte Klaviertalente und lassen sie an ihren reichhaltigen Erfahrungen als Lisztinterpreten und Konzertpianisten teilhaben. Die Früchte dieser Arbeit werden dann in Kooperation mit dem Hohenloher Kultursommer in Schwäbisch Hall präsentiert und sorgen für pianistische Hochgenüsse. Die Verbindung von Franz Liszt zum Hause Schillingsfürst und somit zum Hohenloher Land lebt damit Jahr um Jahr wieder auf.

Liszt-Meisterkurs Schloss Schillingsfürst Leitung: Leslie Howard.