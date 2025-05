Die jungen Meisterpianisten

Bereits seit vielen Jahren findet der Liszt-Meisterkurs der Neuen Liszt-Stiftung Weimar in Schillingsfürst statt. Letztlich um das fränkische Städtchen zu einem offiziellen Liszt-Ort zu profilieren.

Basis der Verbindung zwischen den Liszt-Orten Weimar und Schillingsfürst ist Marie zu Sayn-Wittgenstein. Sie hat als Tochter der langjährigen Lebensgefährtin von Franz Liszt und Gattin von Obersthofmeister Constantin zu Hohenlohe-Schillingsfürst den gesamten Liszt-Nachlass an Weimar vererbt und die erste Liszt-Stiftung gegründet. Der jetzige Schlossherr ist der Ur-Ur-Enkel der beiden. Zur Tradition ist es ebenfalls geworden, dass der Hohenloher Kultursommer diese Verbindung aufgreift und die überragenden Talente in einem Konzert in Schwäbisch Hall präsentiert. Es ist jedes Mal ein besonderes Erlebnis, das Können der jungen Talente zu bewundern.

Konzert #13

Kooperation mit dem Liszt-Festival Schloss Schillingsfürst