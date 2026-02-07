Die jungen Meisterpianisten

Klaviersommer

Hospitalkirche Schwäbisch Hall Am Spitalbach 8, 74523 Schwäbisch Hall

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Internationalen Liszt-Klaviermeisterkurses auf Schloss Schillingsfürst.

Leitung: Leslie Howard

Eine Tradition, die auch in unserer Jubiläumssaison nicht fehlen darf. Die hochtalentierten Preisträgerinnen und Preisträger der großen Liszt-Wettbewerbe Weimar, Utrecht oder Budapest finden sich alljährlich zu einem exklusiven Meisterkurs auf Schloss Schillingsfürst ein – an jenem Ort, an dem Franz Liszt höchstpersönlich mehrmals zu Gast war. Und bereits seit 2013 laden wir die Ausnahmetalente ein, in Schwäbisch Hall ein Konzert zu geben. Jedes Jahr aufs Neue verblüffen sie das Publikum mit Virtuosität und Ausdruck!

Konzert #13

Info

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Hospitalkirche Schwäbisch Hall Am Spitalbach 8, 74523 Schwäbisch Hall
Konzerte & Live-Musik
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