Erik Leuthäuser Quartett

Der 1996 in Freital bei Dresden geborene Sänger Erik Leuthäuser verwirklicht sein musikalisches Konzept irgendwo zwischen Modern Jazz und Experimental Pop. Ehrlich und frei von Klischees, inspiriert von seinen Erfahrungen als junger schwuler Mann in der Metropole Berlin.

2018 veröffentlichte er sein zweites Studio-Album "Wünschen" beim Jazz-Label MPS. Produziert vom amerikanischen Bassist Greg Cohen. Darauf folgten 2020 und 2021 zwei Live-Alben jeweils im Duo mit Wolfgang Köhler und dem Repertoire von Irene Kral und Alan Broadbent bzw. des amerikanischen Komponist Kent Carlson.

Der vielfach ausgezeichnete junge Sänger veröffentlichte im November 2015 sein Debüt Album In the Land of Oo-Bla-Dee, das für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert wurde. Erik gewann Preise bei zahlreichen internationalen Jazz-Gesangswettbewerben u.a. in Moskau, Washington DC und Montreux .

Ein Kritiker über die Livepräsentation von "Wünschen": "Das Faszinierendste an diesem Abend sind aber weder Erik Leuthäusers perfekter Gesang, sein schickes Outfit, noch seine musikalischen Gäste - es ist der Gegensatz zwischen dem sanften Mix aus experimentellem Pop, Chanson und Jazz, und Leuthäusers entwaffnender Offenheit über die Geschichten hinter seinen Liedern." (RBB)

In Schwäbisch Hall hat er neben seinem 2018 erschienen Album "Wünschen" auch brandneue Stücke aus seinem noch nicht erschienenen Album "Der perfekte Sturm" im Programm.

Auch das Festival 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im März stattfinden, sondern vom 19.-25. Juli 2021.

Das Internationale JazzArtFestival Schwäbisch Hall versammelt in neun Konzerten rund 30 herausragende Musikerinnen und Musiker der Jazzszene aus aller Welt. Das bewährte Veranstalter-Quartett Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall präsentieren wieder eine aufregende Mischung in familiärem Rahmen. Ein Rahmenprogramm mit Film, Vorträgen und Sonderkonzerten ergänzt das Festival. Das Festival wird vom Land Baden-Württemberg, der VR-Bank Schwäbisch Hall und weiteren Sponsoren gefördert.